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Общество

Вандалы нанесли надпись на отремонтированный Троицкий мост в Пскове

06.07.2023 07:17|ПсковКомментариев: 1

Вандалы нанесли надпись на отремонтированный Троицкий мост в Пскове. Снимок 5 июля опубликован в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вандалы нанесли своё "художественное творчество" на отремонтированный Советский мост», - написал автор фотографии. 

Напомним, реконструкция моста началась 1 марта 2022 года. Она стала возможна благодаря дополнительному финансированию из резервного фонда правительства РФ. Работы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».  Объект удалось досрочно сдать в эксплуатацию. 

Теги: #вандализм #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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