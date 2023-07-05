Вандалы нанесли надпись на отремонтированный Троицкий мост в Пскове. Снимок 5 июля опубликован в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
«Вандалы нанесли своё "художественное творчество" на отремонтированный Советский мост», - написал автор фотографии.
Напомним, реконструкция моста началась 1 марта 2022 года. Она стала возможна благодаря дополнительному финансированию из резервного фонда правительства РФ. Работы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Объект удалось досрочно сдать в эксплуатацию.