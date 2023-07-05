Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
обучение в Псковском медколледже
Купе-кроссовер Geely Tugella
Счастливое материнство
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Господин Рейтингомер
новые лица облсовпрофа
Топ уютных летних террас Пскова
Муниципальная реформа FAQ
Муниципальная реформа три четверти пути
«Истфакт» Линия Сталина
Интересные места отдыха в Псковской области
 
 
 
ещё Общество 05.07.2023 09:380 СОБЫТИЕ: Праздник для выпускников «Бригантина-2023» провели в Великих Луках 06.07.2023 07:590 Серебристые облака можно было наблюдать над Псковом прошлой ночью 06.07.2023 07:440 Всемирный день поцелуя отмечают 6 июля 06.07.2023 07:171 Вандалы нанесли надпись на отремонтированный Троицкий мост в Пскове 06.07.2023 07:000 Штраф за пропаганду жестокости к животным внесут в КоАП 06.07.2023 00:010 Иван Купала: каковы традиции и что нельзя делать
 
 
 
Самое популярное 29.06.2023 10:440 Псковского поэта Алексея Даца нашли с признаками насильственной смерти 03.07.2023 12:098 Свыше сотни женщин в красных платьях вышли на улицы Пскова. ФОТО 05.07.2023 10:020 Ушла из жизни известный псковский журналист Виктория Голубкова 04.07.2023 07:110 Ещё четверо псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 29.06.2023 09:473 Пропавший в Псковском районе поэт Алексей Дац погиб
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Всемирный день поцелуя отмечают 6 июля

06.07.2023 07:44|ПсковКомментариев: 0

Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» (как назвал это действо древнегреческий философ Платон) на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя, который впервые придумали в Великобритании.

Во многих городах в этот день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки.

Люди целуются, во-первых, потому что это привито культурой. Почти во всем мире люди, попадая в романтическую ситуацию, чувствуют неосознанную необходимость целоваться. Эта программа действует изо дня в день. Люди видят актеров, целующихся на экранах телевизоров, в кино и в рекламе, им рассказывают о том, что их друзья целуются с тем-то и тем-то, они видят людей, целующихся на улице. В результате, в известных ситуациях поцелуй воспринимается как обязательная их составляющая. Поэтому в романтической обстановке в силу вступает подсознательный стереотип, и люди чувствуют практически непреодолимое желание поцеловаться независимо от того, хотят они этого в действительности или нет, пишет calend.ru

Существует даже специальная наука, изучающая фундаментальные физиологические, психологические и иные особенности человеческого поцелуя, — филематология (philematology). Официально эту дисциплину признали в 2009 году на конгрессе Американской ассоциации за прогресс науки.

Ученые уже неоднократно проводили исследования в рамках филематологии. В частности, было установлено, что поцелуй успокаивает нервную систему и предотвращает стрессы, помогает похудеть, является отличной профилактикой морщин: он задействует около 30 мышц лица. Кроме того, поцелуй разрабатывает легкие, вызывает активизацию деятельности целого ряда гормонов.

Психологи из Берлинского университета установили, что три 20-секундных поцелуя с утра способны поддерживать романтическое настроение целый день, а долгий поцелуй прекращает приступ вегетососудистой дистонии. По мнению тех же ученых, длительность идеального поцелуя — 3 минуты.

Некий американец А. Е. Вольфрам из Миннесоты за 8 часов поцеловал 8001 человека 15 сентября 1990 года во время фестиваля, проходившего в его штате. Таким образом, он ухитрялся целовать нового человека через каждые 3,6 секунды.

Первый поцелуй на экране был в 1896 году. Его запечатлели Мэй Ирвин и Джон С. Райе в 30-секундном ролике Томаса Эдисона под названием «Поцелуй».

Самый насыщенный поцелуями фильм XX века - «Дон Жуан» (1926 год, компания Warner Bros. Pictures). В нем насчитали 191 поцелуй.

Самый долгий поцелуй в истории кино - Реджис Туми и Джейн Ваймен целовались на протяжении 185 секунд в фильме You’re in the Army Now («Ты сейчас в армии», 1940 год), что занимает 4% всей продолжительности фильма.

В 2005 году россиянин Аркадий Степанов в течение 58 часов 42 минут целовал автомобиль «Порше» и за это стал его обладателем.

Мировой рекорд по продолжительности поцелуя был установлен в феврале 2013 года в Таиланде супругами Эккашая и Лаксана Тиранарата, которые целовались непрерывно 58 часов 35 минут и 58 секунд.

Теги: #праздник #любовь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Увеличилась ли у вас долговая/кредитная нагрузка?
В опросе приняло участие 134 человека
06.07.2023, 08:240 Курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с марта 2022 года 06.07.2023, 08:120 Следственный комитет за полгода направил в суды 62 дела о врачебных ошибках 06.07.2023, 07:590 Серебристые облака можно было наблюдать над Псковом прошлой ночью 06.07.2023, 07:440 Всемирный день поцелуя отмечают 6 июля
06.07.2023, 07:350 Программу обучения водителей грузовиков могут увеличить на 60 часов 06.07.2023, 07:171 Вандалы нанесли надпись на отремонтированный Троицкий мост в Пскове 06.07.2023, 07:000 Штраф за пропаганду жестокости к животным внесут в КоАП 06.07.2023, 00:010 Иван Купала: каковы традиции и что нельзя делать
05.07.2023, 23:421 Генеральный план города Печоры утвердили в Псковской области 05.07.2023, 23:310 Мария Львова-Белова провела встречу в псковском отделении фонда «Защитники Отечества» 05.07.2023, 23:221 Более 10 детских учреждений в Псковской области посетили сотрудники уполномоченного при президенте по правам ребёнка 05.07.2023, 22:000 Продажи автомобилей в России выросли на 14%
05.07.2023, 21:590 Погибшего в ходе спецоперации военнослужащего похоронили в Псковской области 05.07.2023, 21:400 Жителю Палкинского района грозит до двух лет тюрьмы за сбыт самогона с сивушным маслом 05.07.2023, 21:390 Кровлю и фасад здания Детской музыкальной школы №4 ремонтируют в Пскове 05.07.2023, 21:350 Россиянам назвали горнолыжные курорты, куда можно отправиться летом
05.07.2023, 21:300 Автора «Хроник Нарнии» обсудят в Пскове 05.07.2023, 21:200 Россиянин из-за «мук совести» и бессонницы явился с повинной о краже сала 05.07.2023, 21:100 Работы финалистов конкурса «КиноСТАРТ» покажут на фестивале «Западные ворота» 05.07.2023, 21:000 Завершается регистрация на молодёжный форум «Ладога» в Ленобласти
05.07.2023, 20:400 Родных братьев и сестёр ушедшего из жизни отца разыскивает женщина в Псковской области 05.07.2023, 20:200 Угроза распространения сибирской язвы в России исключена – Роспотребнадзор 05.07.2023, 20:000 Участники летней Ганзейской школы посетили Псковский музей 05.07.2023, 19:570 Программу фильмов для семейного просмотра представили организаторы «Западных ворот»
05.07.2023, 19:480 В Печорском районе продолжается ремонт трассы по нацпроекту 05.07.2023, 19:420 Житель Порхова отправится в тюрьму за случайное убийство собутыльника  05.07.2023, 19:370 Большинство россиян этим летом выбрали для отдыха местные курорты 05.07.2023, 19:330 Музея памяти святителя Тихона создадут на средства благотворителей
05.07.2023, 19:141 Движение грузовых автомашин запретили на одной из дорог в Печорском районе 05.07.2023, 19:030 Установку на городских улицах бронзовых «Барсиков» заказала администрация Пскова 05.07.2023, 18:530 Установленные в 2008 году карантинные зоны упразднили в пушкиногорском Кошкино 05.07.2023, 18:401 Незаконную продажу иностранного парфюма пресекли в Пскове
05.07.2023, 18:250 Жительница Вологды выиграла квартиру в Москве за 10 млн рублей 05.07.2023, 18:192 Полицейские изъяли технику в офисе «Яблока» в Пскове 05.07.2023, 18:150 «Зверье мое»: Секреты победителей выставок домашних животных 05.07.2023, 18:041 Спрос на работников сельского хозяйства будет расти еще несколько лет — Сергей Вострецов
05.07.2023, 18:000 Россиянка погибла от удара шаровой молнии, пострадали двое детей 05.07.2023, 17:512 Дмитрий Шахов стал сотрудничать с псковским филиалом фонда «Защитники Отечества» 05.07.2023, 17:400 Минометную мину обнаружили в Новосокольническом районе 4 июля 05.07.2023, 17:300 Волонтеры экологизируют форум «Истоки» и научат участников перерабатывать пластик
05.07.2023, 17:210 Троих пьяных водителей ВАЗов остановили в Псковской области за сутки 05.07.2023, 17:090 Авторская экскурсия-приключение по Поганкиным палатам пройдет в Пскове 05.07.2023, 17:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 июля 05.07.2023, 16:540 Гарантийный ремонт дорог идет на нескольких улицах Пскова
05.07.2023, 16:462 Число рожающих псковичек в возрасте от 20 до 24 лет уменьшилось на 15% 05.07.2023, 16:351 Кандидаты в губернаторы от оппозиции озвучили свои амбиции в эфире «ПЛН FM» 05.07.2023, 16:260 Tele2 замораживает цены на тарифы 05.07.2023, 16:170 Великолукскому токарю вручили медаль II степени Союза машиностроителей России
05.07.2023, 16:010 Михаил Иванов: Присутствие большого количества наблюдателей на выборах - положительное явление 05.07.2023, 15:570 Зону охраны купеческих дворов в селе Велье обсудили в областном Собрании 05.07.2023, 15:550 «Анализируй этно»: Сеанс кустарной психологии с элементами сказкотерапии. ВИДЕО 05.07.2023, 15:451 Тараканов обнаружили на полках сетевого магазина в Пскове. ФОТО
05.07.2023, 15:320 Russia Today снимает в «Михайловском» передачу к годовщине освобождения Пушкиногорья в 1944 году 05.07.2023, 15:260 Звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Псковской области» учредят в регионе 05.07.2023, 15:230 Спрос псковичей на образовательные кредиты вырос в 2,6 раза - Сбер 05.07.2023, 15:200 Добровольцам на СВО скоро станут доступны страховые выплаты
05.07.2023, 15:170 Псковские кванторианцы разработали проектные решения для экопространства в Корытовском лесопарке. ВИДЕО 05.07.2023, 15:152 Мария Львова-Белова приехала в Псковскую область с рабочим визитом 05.07.2023, 15:100 Арбитражный суд рассмотрит новый иск ОЭЗ «Моглино» к резиденту «Айс Стим Рус» 05.07.2023, 15:010 Способ избрания главы муниципального округа определят в Псковской области
05.07.2023, 14:470 Антон Минаков: Новые детские площадки — заслуга налогоплательщиков 05.07.2023, 14:440 Названы псковские многодетные семьи, которым подарят автомобили 05.07.2023, 14:400 Отпевание известного псковского журналиста Виктории Голубковой состоится 7 июля 05.07.2023, 14:350 Петр Алексеенко назвал команды псковских политических лидеров «варягами»
05.07.2023, 14:210 Показатели экономики России лучше ожидаемых, заявил Путин 05.07.2023, 14:200 Молдаванин пытался ввезти в Псковскую область лекарства для диабетиков, но попался таможенникам 05.07.2023, 14:080 Игорь Романов: Юридического слияния «Новых людей» и «Партии роста» не предвидится 05.07.2023, 14:070 Губернаторские выборы - 2023: что предлагает оппозиция? ВИДЕО
05.07.2023, 14:010 19 государственных программ эффективно реализовали в Псковской области в 2022 году 05.07.2023, 13:560 Антон Минаков: У ЛДПР нет задачи стать вторыми 05.07.2023, 13:551 Судьи признали неудовлетворительной работу псковской медицинской страховой компании 05.07.2023, 13:530 Игорь Романов предложил кандидатам на пост губернатора встречаться с китайцами и иранцами
05.07.2023, 13:500 Великолучанина задержали за кражу продуктов 05.07.2023, 13:490 РЖД сообщили о массированной хакерской атаке на свой сайт и приложение 05.07.2023, 13:460 Лидер псковской «Родины» поддержал мнение Антона Минакова о задаче оппозиции забрать голоса у «Единой России» 05.07.2023, 13:430 Разъяренный медведь напал на мужчину, который бежал со стадом оленей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru