Общество

Всемирный день поцелуя отмечают 6 июля

Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» (как назвал это действо древнегреческий философ Платон) на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя, который впервые придумали в Великобритании.

Во многих городах в этот день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки.

Люди целуются, во-первых, потому что это привито культурой. Почти во всем мире люди, попадая в романтическую ситуацию, чувствуют неосознанную необходимость целоваться. Эта программа действует изо дня в день. Люди видят актеров, целующихся на экранах телевизоров, в кино и в рекламе, им рассказывают о том, что их друзья целуются с тем-то и тем-то, они видят людей, целующихся на улице. В результате, в известных ситуациях поцелуй воспринимается как обязательная их составляющая. Поэтому в романтической обстановке в силу вступает подсознательный стереотип, и люди чувствуют практически непреодолимое желание поцеловаться независимо от того, хотят они этого в действительности или нет, пишет calend.ru.

Существует даже специальная наука, изучающая фундаментальные физиологические, психологические и иные особенности человеческого поцелуя, — филематология (philematology). Официально эту дисциплину признали в 2009 году на конгрессе Американской ассоциации за прогресс науки.

Ученые уже неоднократно проводили исследования в рамках филематологии. В частности, было установлено, что поцелуй успокаивает нервную систему и предотвращает стрессы, помогает похудеть, является отличной профилактикой морщин: он задействует около 30 мышц лица. Кроме того, поцелуй разрабатывает легкие, вызывает активизацию деятельности целого ряда гормонов.

Психологи из Берлинского университета установили, что три 20-секундных поцелуя с утра способны поддерживать романтическое настроение целый день, а долгий поцелуй прекращает приступ вегетососудистой дистонии. По мнению тех же ученых, длительность идеального поцелуя — 3 минуты.

Некий американец А. Е. Вольфрам из Миннесоты за 8 часов поцеловал 8001 человека 15 сентября 1990 года во время фестиваля, проходившего в его штате. Таким образом, он ухитрялся целовать нового человека через каждые 3,6 секунды.

Первый поцелуй на экране был в 1896 году. Его запечатлели Мэй Ирвин и Джон С. Райе в 30-секундном ролике Томаса Эдисона под названием «Поцелуй».

Самый насыщенный поцелуями фильм XX века - «Дон Жуан» (1926 год, компания Warner Bros. Pictures). В нем насчитали 191 поцелуй.

Самый долгий поцелуй в истории кино - Реджис Туми и Джейн Ваймен целовались на протяжении 185 секунд в фильме You’re in the Army Now («Ты сейчас в армии», 1940 год), что занимает 4% всей продолжительности фильма.

В 2005 году россиянин Аркадий Степанов в течение 58 часов 42 минут целовал автомобиль «Порше» и за это стал его обладателем.

Мировой рекорд по продолжительности поцелуя был установлен в феврале 2013 года в Таиланде супругами Эккашая и Лаксана Тиранарата, которые целовались непрерывно 58 часов 35 минут и 58 секунд.