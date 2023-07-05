Общество

Десять псковских многодетных семей получили ключи от новых автомобилей. ФОТО

Торжественная церемония вручения ключей от автомобилей «Газель Next» многодетным семьям состоялась в Пскове сегодня, 6 июня. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, ключи от новых микроавтобусов вручили победителям традиционного ежегодного областного конкурса.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к победителям конкурса и отметил, что правительство будет искать

дополнительные возможности, чтобы ежегодно вручать автомобили большему количеству семей.

Уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова поприветствовала собравшихся. «Я завидую вам, что вы живете в Псковской области и у вас есть такая возможность выиграть автомобиль. Я сама мама десятерых детей, и совсем недавно у меня появилась возможность приобрести вместительный транспорт. Новый большой автомобиль - это про сплочение семьи, про новые возможности. Это стимул к развитию и, глядя на вас, я понимаю, что вы не просто многодетные, а талантливо многодетные», - отметила она.

Всего на участие было подано более 40 заявок. Согласно правилам, получили автомобиль сегодня активные семьи, которые улучшают жизнь в своих поселках и постоянно проживают на территории области. А их дети, которые в этом году тоже присутствовали на церемонии, могут похвастаться успехами в учебе, искусстве или спорте.

Кроме того, учитывались отзывы о семье со стороны общественности и рекомендации местных властей. Немаловажным фактором выступала и нуждаемость участников в транспорте. Сегодня домой на новом транспорте уехали 10 многодетных семей.

Поздравил победителей и директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, руководитель благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царев.

«Пусть сегодняшнее событие станет помощью в освоении нового, чтобы каждая многодетная семья была счастлива, это самое главное. Пусть эта замечательная традиция продолжается и в дальнейшем», - сказал Андрей Царев. Он поблагодарил всех, кто поспособствовал успешной реализации конкурса в этом году.

Андрей Царев приступил к торжественной части мероприятия – передаче ключей от микроавтобусов семьям Андреевых из Пскова; Борнеленер из Великих Лук; Васильевых из Острова; Гречихиных из Усвят; Громовых из Великолукского района; Ефимовых из Великих Лук; Крыловых из Печор; Рыбачёк из Плюссы; Семеновых из Пскова; Шоха из Пскова.

«С вашей стороны это большой вклад поддержку нашей области, в демографической части. Это дело достойно большого "спасибо"», - выступил с ответным словом отец одного из семейств.

На вручении выступил семейный ансамбль «Казачата», который существует с 2005 года. В прошлом году их семья также стала обладателем микроавтобуса.