Общество

Свыше 90% осужденных трудоустроены в колониях Псковской области

Рабочая встреча первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой и начальника областного пенитенциарного ведомства Алексея Емельянова состоялась в рамках взаимодействия уголовно-исполнительной системы региона с правительством региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

На мероприятии также присутствовала врио руководителя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

Стороны посетили исправительную колонию № 4, где осмотрели производственные объекты. Гости ознакомились с ассортиментом и качеством выпускаемой продукции, пообщались с осужденными и сотрудниками, оценили условия труда.

После обхода ИК-4 состоялось подведение итогов, на котором представители регионального правительства и УФСИН обсудили вопросы взаимодействия УИС с исполнительными органами области и местного самоуправления. Запланированные мероприятия позволят не только создать дополнительные рабочие места для осужденных, но и послужат развитию производственного сектора учреждений УФСИН России по Псковской области.

Как отметили в ведомстве, благодаря тесному сотрудничеству с правительством Псковской области за два года практически вдвое увеличены объемы государственных и муниципальных заказов. Кроме этого, УФСИН является участником государственной программы, в рамках которой региональным правительством для пенитенциарных учреждений приобретается современное оборудование. Данная работа закономерно приводит к положительному результату. Так, возросло количество лиц, подлежащих трудоустройству, и обеспеченных работой, с 60 % (2021 год) до 91 % (2023 год). В ИК-4 эта цифра достигла 100-процентного показателя. Аналогичная ситуация и с погашением осужденными исковых задолженностей. На сегодняшний день количество осужденных, возмещающих ущерб, составляет 97 %.

Работа по развитию производственной сферы и улучшению условий труда в учреждениях УФСИН России по Псковской области ведется на постоянной основе, добавили в ведомстве.