Общество

Почти сто человек укусили клещи за неделю в Псковской области

77 человек, в том числе 20 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю, с 29 июня по 5 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 7 июля в сравнении со среднемноголетними недельными данными с начала сезона по поводу присасывания клещей количество обращений (1520 человек) снизилось на 32,5 %.

За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 1580 человек, в том числе 430 – дети.

По местам присасывания клещей преобладают дачные участки, участки по месту жительства в сельской местности, в лесу.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций специалисты исследовали 1023 клеща, из них снятых с пострадавших – 986 (за неделю – 111), из природных биотопов – 37 клещей.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,8 %,

иксодовым клещевым боррелиозом – 23,7 %,

моноцитарным эрлихиозом человека – 3 %,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,2 %.

За январь-июнь 2023 вакцинировали против клещевого вирусного энцефалита 1681 человек, в том числе детей – 53, ревакцинировано 1900 человек, в том числе детей – 125.