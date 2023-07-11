Общество

Пациентке с ожирением в псковской областной больнице удалили часть желудка

Операцию по лапароскопической продольной резекции желудка провели в Псковской областной клинической больнице, она предусматривает уменьшение объема желудка путем удаления значительной его части. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в больнице.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

«Желудок приобретает форму узкой трубки, в результате значительно уменьшается количество потребляемой пищи и возникает быстрое насыщение. Такая операция показана пациентам с морбидным ожирением», - пояснили в областной больнице.

Врачи рассказали, что пациентка весила 108 кг при росте 163 см. Женщина неоднократно пыталась самостоятельно сбросить вес с помощью диеты и тренажёрного зала, но эффект был кратковременный и нестабильный.

«Операция выполняется лапароскопически через четыре прокола брюшной стенки. Благодаря этому болевой синдром после операции меньше, исключается возникновение послеоперационной грыжи, пациент встаёт и ходит уже на следующий день после операции. В нашей больнице такую операцию можно сделать платно», - рассказали в больнице.

Операцию провели хирурги Денис Фёдоров и Константин Рагозин, операционная медсестра - Надежда Дибдева.

Добавим, морбидное или болезненное, опасное для жизни, ожирение подразумевает увеличение массы тела более чем на 50% от ее идеальных значений.