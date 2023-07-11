Общество

Виталий Рахманов: Более 92% Псковской области охвачено Интернетом

Более 92% Псковской области охвачено Интернетом. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в ходе дискуссионной площадки «Политический пик лета или 57 дней до выборов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас есть существенный прирост. Сейчас таких территорий без Интернета почти не осталось. Есть, но мало. Более 92 процентов охвачены Интернетом», - сказал он.

Виталий Рахманов добавил, что сейчас готовится комплекс мер для расширения возможности у людей пользоваться Интернетом. Сейчас разрабатывается проект по созданию в сельских клубах и библиотеках бесплатного Wi-Fi.

Также Виталий Рахманов рассказал о готовности платформы дистанционного электронного голосования в Псковской области.

«Если говорить про ДЭГ, то компания по приему заявок стартует чуть позже, поэтому сейчас мы помогаем нашим жителям верифицироваться для того, чтобы они могли беспрепятственно проголосовать. Платформа, естественно, готова, она федеральная, протестирована уже множество раз. В прошлом году у нас проходили муниципальные городские выборы в Псковскую городскую думу уже с использованием данной платформы. Здесь сбоя быть не должно», – рассказал Виталий Рахманов.

Он отметил, что в Псковской области есть региональная платформа, которая используется, помимо электронного голосования, во время ЕГЭ и ОГЭ. Данную региональную разработку планируют использовать на выборах.