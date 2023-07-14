Общество

Правила использования гражданского оружия напомнили псковичам

На территории Российской Федерации запрещена стрельба из оружия в населённых пунктах и в других не отведённых для этого местах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Под запретом и добыча охотничьих животных с применением охотничьего оружия ближе 200 метров от жилого дома или жилого строения, стрельба на шум или шорох, по неясно видимой цели и пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах линий электропередач.

За стрельбу в населённых пунктах и в неотведённом месте установлен административный штраф в размере до 100 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов и лишением права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трёх лет. Поэтому досылать патрон в патронник закон разрешает только при необходимости применения оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или в случае крайней необходимости.

Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах, специальных футлярах или в специальной упаковке производителя оружия в разряженном состоянии отдельно от патронов. В отличие от транспортирования ношение огнестрельного длинноствольного оружия осуществляется в расчехлённом состоянии, со снаряжённым магазином или барабаном, поставленным на предохранитель – при его наличии, а огнестрельного короткоствольного оружия – в кобуре в аналогичном виде.