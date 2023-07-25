Общество

Первую любовь из города Дно разыскивает мужчина через проект «Жди меня»

Надежду Бочурину примерно 1969-1970 годов рождения разыскивает мужчина по имени Виктор в Псковской области через телепроект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Ищу свою первую любовь, Надю Бочурину, примерно 1969-70 годов», - начал свое обращение Виктор и указал, что они познакомились в санатории «Гороховое озеро», оба учились тогда в пятом классе.

Уже после санатория долго переписывались, почти до самого окончания школы.

«Она жила в городе Дно Псковской области. Когда связь оборвалась, пытался ее найти. От соседей узнал, что она вышла замуж и уехала в Белоруссию, что там развелась и живет сейчас в Польше. Очень многое нас связывало. Наверное, вот это детство. Выросли вместе. И очень хотелось бы встретиться, поговорить, узнать, как она, что у нее. Даже пускай она замужем...» - рассказал заявитель.

Те, кто может помочь в поиске, могут написать Виктору сообщение на сайте проекта «Жди меня», отыскав заявку по №1924729.