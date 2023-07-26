Общество

«Семейные ценности»: О большой разнице в возрасте. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Семейные ценности», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 27 июля. Сегодня речь шла о большой разнице в возрасте.

Статистика указывает на то, что среди официально зарегистрированных браков 8% приходится на нестандартные, то есть с большой разницей в возрасте. Сегодня ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова попробовали разобраться, что движет людьми, когда они вступают в подобные отношения: любовь или материальная выгода, и постарались раскрыть тему на примере своей гостьи, псковички Дарьи Виноградовой.

Как супругам справляться со своими различиями, учитывая большую разницу в возрасте? Бывают ли в наше время общественные предрассудки относительно таких пар и как на них реагировать? Какие лайфхаки следует усвоить парам с большой разницей в возрасте, чтобы мирно и счастливо сосуществовать?

Об этом и многом другом — в эфире. В рамках программы стартовал розыгрыш приза для радиослушателей.