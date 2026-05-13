День Черноморского флота ВМФ России отмечают 13 мая

День Черноморского флота ВМФ России — ежегодный праздник, отмечаемый 13 мая в честь создания Черноморского флота. День был учрежден приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 от 15 июля 1996 года.

Весной 1783 года, после присоединения Крыма к России, императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота.

(2) 13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту, расположенную в юго-западной части Крымского полуострова Черного моря, вошли 11 кораблей Азовской флотилии под командованием участника Чесменского сражения вице-адмирала Ф.А. Клокачева. Позднее к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии, эти первые 28 кораблей и стали боевым ядром зарождающегося флота. Сильный флот здесь был необходим России для обеспечения судоходства на Черном море и защиты южных рубежей страны.

С этого времени морские силы на юге России стали именоваться Черноморским флотом, а дату входа сил Азовской флотилии в Ахтиарскую бухту принято считать днем создания Черноморского флота, пишет calend.ru.

Еще в 1778 году для строительства глубокосидящих морских судов и вывода их прямо в Черное море был основан город Херсон с верфью и портом. Он и стал базой кораблестроения на Черном море.

Первый штат Черноморского флота был утвержден в 1785 году. На 13 с половиной тысяч человек личного состава приходилось: 12 линейных кораблей, 20 фрегатов, 5 шхун, 23 транспортных судна. Управление флотом осуществляло Черноморское адмиралтейство, созданное в Херсоне.

В 1784 году по указу Екатерины II городу Ахтиару было присвоено название Севастополь. В переводе с греческого языка слово «севастополь» означает «высокочтимый, священный».

Вскоре город и порт Севастополь стал главной базой российского флота на Черном море. Историю флота прославили выдающиеся русские флотоводцы: Федор Ушаков, Михаил Лазарев, Павел Нахимов, Владимир Истомин, Владимир Корнилов и другие.

Моряки Черноморского флота прославились во многих сражениях, защищая рубежи Родины и успешно выполняя поставленные перед ними задачи, — в том числе в Русско-турецкой войне 1787-1791 годов, в Крымской войне 1853–1856 годов, в Первой мировой войне и, конечно же, в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня Черноморский флот ВМФ России — оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота Российской Федерации на Чёрном море. Как составная часть Военно-морского флота страны, он является средством обеспечения военной безопасности России на юге. Штаб Черноморского флота располагается в Севастополе.

Основными задачами Черноморского флота в настоящее время являются: защита экономической зоны и районов производственной деятельности, пресечение незаконной производственной деятельности; обеспечение безопасности судоходства; выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и др.).

Для выполнения поставленных задач Черноморский флот имеет в своем составе подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск. Он обладает самодостаточной инфраструктурой базирования, которая постоянно развивается в связи с приходом на флот новых кораблей.

В сам же праздник главные торжества организуются в городах базирования подразделений Черноморского флота. В Севастополе традиционно в этот день проходит торжественное возложение венков и цветов к памятнику морякам-черноморцам и монументу Екатерине II, организуются праздничные концерты, встречи с ветеранами флота, памятные, торжественные и другие мероприятия.