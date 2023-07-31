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Общество

Продукты, лошадь и пчел незаконно пытались ввезти в РФ через границу в Псковской области

31.07.2023 20:40|ПсковКомментариев: 0

За полгода через Псковскую область на территорию Российской Федерации пытались ввезти почти 900 тонн продукции животного происхождения, грузы перемещали с нарушениями ветеринарного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

За первое полугодие 2023 года в ходе ветеринарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ в Псковской области и на постах ветеринарного контроля на российско-белорусском участке сотрудники ведомства выявили 225 нарушений ветеринарного законодательства при перемещении продукции животного происхождения, кормов, а также живых животных.

С нарушениями на территорию Российской Федерации пытались ввезти:

  • 3,8 тысячи тонн кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, кормов для товарного выращивания рыб, а также для непродуктивных животных; 
  • более 380 тонн молочной и мясной продукции (сливочное масло, сухое обезжиренное молоко, сыры, йогурты, мороженое), готовую мясную продукцию в ассортименте, говядину (бескостная, на кости, в полутушах) и субпродукты говяжьи (путовый сустав, калтык), мясо птицы, свиную грудинку и корейку, коллаген, желатин; 
  • почти 500 тонн рыбы, рыбо- и морепродукции (мороженая форель, скумбрия, сельдь, кижуч, окунь, филе судака и лосося, фарш из леща, черный палтус), рыбную продукцию (рыбная паутинка, соломка из вяленой рыбы, анчоусы, рыбные консервы в ассортименте), варёно-мороженые креветки и рыбий жир Омега 3.

Также были зафиксированы 23 нарушения при транспортировке живых животных: кошки, собаки, крупный рогатый скот, спортивная лошадь, 5 кг живого мотыля и 50 пчелопакетов (медоносные пчёлы).

Причинами запрета ввоза продукции стали отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара, невыполнение ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований ЕАЭС, нарушение правил оформления ветеринарных сопроводительных документов и ветеринарно-санитарных правил транспортировки продукции, а также несоответствие дат выработки товара, номера транспортного средства, пломб и другие нарушения.

Теги: #Россельхознадзор #граница
Источник: Псковская Лента Новостей
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