Продукты, лошадь и пчел незаконно пытались ввезти в РФ через границу в Псковской области

За полгода через Псковскую область на территорию Российской Федерации пытались ввезти почти 900 тонн продукции животного происхождения, грузы перемещали с нарушениями ветеринарного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
За первое полугодие 2023 года в ходе ветеринарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ в Псковской области и на постах ветеринарного контроля на российско-белорусском участке сотрудники ведомства выявили 225 нарушений ветеринарного законодательства при перемещении продукции животного происхождения, кормов, а также живых животных.
С нарушениями на территорию Российской Федерации пытались ввезти:
Также были зафиксированы 23 нарушения при транспортировке живых животных: кошки, собаки, крупный рогатый скот, спортивная лошадь, 5 кг живого мотыля и 50 пчелопакетов (медоносные пчёлы).
Причинами запрета ввоза продукции стали отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара, невыполнение ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований ЕАЭС, нарушение правил оформления ветеринарных сопроводительных документов и ветеринарно-санитарных правил транспортировки продукции, а также несоответствие дат выработки товара, номера транспортного средства, пломб и другие нарушения.