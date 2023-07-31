Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» про рак легкого

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня, 1 августа – Всемирный день борьбы с раком легкого, поэтому новый выпуск программы будет посвящен профилактике этого заболевания и методам диагностики.

Сколько людей в Псковской области болеют раком легкого? У кого в основном диагностируется это заболевание? Правда ли, что оно развивается даже при пассивном курении? Можно ли распознать рак легкого на начальной стадии? Какие методы его лечения доступны в Псковском регионе? Об этом и многом другом расскажет врач-онколог, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Мария Сальникова.