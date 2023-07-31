Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт» Княгиня Ольга
самое время для ремонта
Интересные места отдыха в Псковской области
Топ уютных летних террас Пскова
Господин Рейтингомер
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
удобное страхование
«Леди Баг»: розыгрыш билетов
Купе-кроссовер Geely Tugella
Муниципальная реформа три четверти пути
Снова в школу. ЛОНГРИД
Муниципальная реформа FAQ
университет профсоюзов
 
 
 
ещё Общество 31.07.2023 10:450 Наталья Мельникова о двух способах получения набора социальных услуг 01.08.2023 17:510 Владимир Кузь: Гдовский район привлекателен для дачников 01.08.2023 17:420 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 1 августа 01.08.2023 17:360 Федеральные эксперты отметили динамику развития псковской онкологической службы 01.08.2023 17:250 Более 265 га повреждённого леса выявили в Псковской области с начала года 01.08.2023 17:000 Ставропольскому священнику передали найденную в Псковской области медаль героя войны
 
 
 
Самое популярное 25.07.2023 07:384 Площадь Победы в Пскове стала первым в городе турбоперекрестком 25.07.2023 13:270 Псковский губернатор сообщил о гибели рядового в ходе спецоперации 27.07.2023 16:460 Раздетую двухлетнюю девочку в Пскове ночью спасли прохожие. ВИДЕО 25.07.2023 09:590 В организации убийства псковского предпринимателя подозревают его гражданскую жену 25.07.2023 07:000 Сильный ливень обрушится на Псков 25 июля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Ставропольскому священнику передали найденную в Псковской области медаль героя войны

01.08.2023 17:00|ПсковКомментариев: 0

Найденную в Псковской области медаль «За боевые заслуги» героя Великой Отечественной войны Ильи Добренко передали родственникам, проживающим в Ставропольском крае. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили Следственном управлении Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю. 

Фото здесь и далее: СУ СКР по Ставропольскому краю

Руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю передал родственникам медаль «За боевые заслуги» красноармейца Ильи Добренко, найденную в ходе военно-археологических работ, а также документы, устанавливающие фронтовую судьбу героя Великой Отечественной войны.

Останки семи военнослужащих РККА вместе с медалью «За боевые заслуги» обнаружили на территории Псковской области в местах боев с немецко-фашистскими захватчиками участники поискового отряда «Патриот 60» в 2015 году.

По номеру воинской реликвии удалось установить, что медалью был награжден Илья Добренко 1919 года рождения, уроженец села Поспелиха Алтайского края. Выпускник финансового техникума, до начала Великой Отечественной войны работал заместителем главного бухгалтера. Был женат, воспитывал двух детей.

В апреле 1941 года его призвали в ряды РККА. Службу начал в парашютно-десантной части. За проявленные мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками награжден орденом Красной Звезды. Воинскую награду Илья Добренко получить не успел. В ноябре 1943 года младший лейтенант погиб. Его останки, найденные в Невеле, захоронили в братской могиле деревни Усть-Долыссы Невельского района.

Медаль «За боевые заслуги» младшего лейтенанта Ильи Добренко в присутствии ветеранов органов следствия передали племяннику героя - ставропольскому священнику Александру Добренко.

Теги: #регион60 #ВОВ #медаль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы внедрение дизайн-кода на всей территории Псковской области?
В опросе приняло участие 61 человек
01.08.2023, 18:150 «Беседка»: Об археологическом сезоне-2023 и 40-летии объединенной археологической экспедиции 01.08.2023, 18:000 Великолучанин лишился автомобиля за многократное нетрезвое вождение 01.08.2023, 17:510 Владимир Кузь: Гдовский район привлекателен для дачников 01.08.2023, 17:420 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 1 августа
01.08.2023, 17:360 Федеральные эксперты отметили динамику развития псковской онкологической службы 01.08.2023, 17:300 Между прогрессом и дуршлагом 01.08.2023, 17:250 Более 265 га повреждённого леса выявили в Псковской области с начала года 01.08.2023, 17:200 «Гонки по вертикали»: выборные хроники, электоральный киллер и «лишние люди»
01.08.2023, 17:110 Названы районы Псковской области с самой низкой раскрываемостью тяжких преступлений 01.08.2023, 17:000 Ставропольскому священнику передали найденную в Псковской области медаль героя войны 01.08.2023, 16:510 Псковский врач оценила риск возникновения рака из-за электронных сигарет 01.08.2023, 16:420 «Умные» автобусные остановки для улицы Труда привезут в Псков 7 августа
01.08.2023, 16:340 Владимир Кузь: У Гдовского района есть огромный потенциал для развития туризма 01.08.2023, 16:240 Выборы дистанционно: как проголосовать онлайн через Госуслуги 01.08.2023, 16:080 Инспектор псковской ГИБДД: Детское кресло снижает тяжесть травм при ДТП на 70% 01.08.2023, 15:580 Глава Гдовского района: Основные проекты в муниципалитете приходятся на сферу образования
01.08.2023, 15:540 Ремонт улицы Коммунальной в Пскове идёт с опережением графика 01.08.2023, 15:350 Начинается видеотрансляция брифинга о развитии Гдовского района 01.08.2023, 15:281 Одной зарплатой сотрудника на работе уже не удержишь — Валерий Лесников 01.08.2023, 15:160 Потепление до +30 градусов прогнозируют в Псковской области в отдельные дни августа
01.08.2023, 15:070 Путешествие попугая закончилось в Псковской области из-за отсутствия документов 01.08.2023, 14:580 Актрису Ирину Мирошниченко ввели в состояние медикаментозной комы 01.08.2023, 14:490 Рейтингомер: Кены псковской политики, великолукская развязка и анекдот с Африкой. ВИДЕО 01.08.2023, 14:410 Преступность растет в Пскове и восьми районах области
01.08.2023, 14:300 Сотрудница ГИБДД посоветовала псковичам не покупать детям синие фликеры 01.08.2023, 14:210 Дежурная служба Росгвардии отмечает 32-ю годовщину со дня образования 01.08.2023, 14:102 Пенсии вырастут у 35 тысяч работающих псковичей с 1 августа 01.08.2023, 14:030 Миллионная заявка на социальную догазификацию может поступить уже в августе
01.08.2023, 13:570 Влипла на любовь: Wink, СТС и Сергей Жуков представили клип Ники Жуковой «Девочка-плакса» 01.08.2023, 13:501 Валерий Лесников призвал больше привлекать к развитию области местный бизнес 01.08.2023, 13:420 Участок улицы Ипподромной в Пскове планируют открыть для автомобилей 21 августа 01.08.2023, 13:320 Серость и скука или стиль: нужен ли дизайн-код на всей территории Псковской области? 
01.08.2023, 13:210 Пскович хотел помочь знакомому и стал жертвой мошенников 01.08.2023, 13:120 Музейное кафе «Блинная» в Изборске закроют до 7 августа 01.08.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Валерием Лесниковым 01.08.2023, 12:580 Кражи и мошенничество: названы самые частые преступления псковских подростков
01.08.2023, 12:560 Социально-экономическое развитие Гдовского района станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН 01.08.2023, 12:480 Спортивный фестиваль Garage Fest пройдет в Петербурге при поддержке ВТБ 01.08.2023, 12:411 Факты взяточничества участились в Псковской области 01.08.2023, 12:340 Глава псковского отделения Союза женщин России про ДЭГ: Это выгодно и удобно
01.08.2023, 12:250 Рекорд России по объему сваренной ухи готовятся побить в Гдовском районе 01.08.2023, 12:170 Следователи просят арестовать маньяка из Челябинска и его мать 01.08.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» про рак легкого 01.08.2023, 12:020 Сериал про Минина и Пожарского будут снимать в Пскове 4 августа
01.08.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 1 августа 01.08.2023, 11:510 Оборудования для занятий по гражданской обороне нет в большинстве псковских школ 01.08.2023, 11:470 Сбер: Бизнес в СЗФО чаще всего открывают в сфере образования и рекламы 01.08.2023, 11:410 «Эхономика»: Валерий Лесников о самочувствии малого и среднего бизнеса в Псковской области
01.08.2023, 11:290 День памяти Серафима Саровского: что строго запрещено в большой православный праздник 01.08.2023, 11:231 Готовность бомбоубежищ в Псковской области составляет менее 40% 01.08.2023, 11:160 Героев Первой мировой войны вспоминают в России 1 августа 01.08.2023, 10:590 Почти 1 600 псковских сирот старше 18 лет стоят в очереди на получение квартиры
01.08.2023, 10:500 «Беседка»: О профилактике и диагностике рака легкого 01.08.2023, 10:410 Тела двух человек обнаружили на месте пожара в новосокольнической деревне 01.08.2023, 10:300 Насмерть сбившего пенсионерку в Новосокольническом районе водителя нашли 01.08.2023, 10:150 Восемь детей в возрасте до года умерли в Псковской области с начала года
01.08.2023, 10:061 Бордюр укладывают на улице Яна Фабрициуса в Пскове. ФОТО 01.08.2023, 09:560 За полгода из воинских частей вернули 14 незаконно мобилизованных псковичей 01.08.2023, 09:480 Великолучан просят не волноваться из-за звуков сирен 2 августа 01.08.2023, 09:390 Гражданина Азербайджана задержали в Себежском районе за попытку дать взятку таможеннику
01.08.2023, 09:300 Размер утилизационного сбора на автомобили увеличили в России с 1 августа 01.08.2023, 09:150 Минприроды предлагает избавить краснокнижных животных от страданий 01.08.2023, 09:002 Детские игрушки в России будут проверять на духовность и нравственность 01.08.2023, 08:430 Больше половины опрошенных псковичей готовы работать вахтой
01.08.2023, 08:250 Охранников школ будут готовить к отражению вооруженных нападений 01.08.2023, 08:110 Более 30 тысяч человек посетили Дни Псковской области в Витебске 01.08.2023, 07:540 Всемирный день борьбы с раком легкого отмечают 1 августа 01.08.2023, 07:350 Участок дороги в Пыталовском районе приняли в эксплуатацию после ремонта
01.08.2023, 07:300 Густой туман опустился на Псков. ФОТО 01.08.2023, 07:190 Современное централизованное отопление получат Пороховые погреба в Пскове 01.08.2023, 07:001 Занимать деньги россиянам будут по новым правилам 31.07.2023, 22:470 Верхний слой асфальта начали укладывать на улице Коммунальной в Пскове
31.07.2023, 22:340 Троицкий собор в Пскове начнут реставрировать в августе 31.07.2023, 22:200 Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи оценивают организацию празднования Дня города? 31.07.2023, 22:000 Военный оркестр Северо-Западного округа Росгвардии выступил в Бресте 31.07.2023, 21:400 Беременных призвали увеличивать порции только под надзором доктора
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru