Общество

Ставропольскому священнику передали найденную в Псковской области медаль героя войны

Найденную в Псковской области медаль «За боевые заслуги» героя Великой Отечественной войны Ильи Добренко передали родственникам, проживающим в Ставропольском крае. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили Следственном управлении Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

Фото здесь и далее: СУ СКР по Ставропольскому краю

Руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю передал родственникам медаль «За боевые заслуги» красноармейца Ильи Добренко, найденную в ходе военно-археологических работ, а также документы, устанавливающие фронтовую судьбу героя Великой Отечественной войны.

Останки семи военнослужащих РККА вместе с медалью «За боевые заслуги» обнаружили на территории Псковской области в местах боев с немецко-фашистскими захватчиками участники поискового отряда «Патриот 60» в 2015 году.

По номеру воинской реликвии удалось установить, что медалью был награжден Илья Добренко 1919 года рождения, уроженец села Поспелиха Алтайского края. Выпускник финансового техникума, до начала Великой Отечественной войны работал заместителем главного бухгалтера. Был женат, воспитывал двух детей.

В апреле 1941 года его призвали в ряды РККА. Службу начал в парашютно-десантной части. За проявленные мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками награжден орденом Красной Звезды. Воинскую награду Илья Добренко получить не успел. В ноябре 1943 года младший лейтенант погиб. Его останки, найденные в Невеле, захоронили в братской могиле деревни Усть-Долыссы Невельского района.

Медаль «За боевые заслуги» младшего лейтенанта Ильи Добренко в присутствии ветеранов органов следствия передали племяннику героя - ставропольскому священнику Александру Добренко.