Общество

Открытие 16-й международной «Вахты Памяти» состоялось в Невельском районе

Открытие 16-й международной молодежной «Вахты Памяти», посвященной 80-й годовщине освобождения Невельского района от немецко-фашистских захватчиков, состоялось сегодня, 1 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Олег Майоров.

Фото здесь и далее: Олег Майоров / Telegram

«Наш долг хранить память о подвиге защитников нашего района, передать юному поколению уважение к их стойкости и мужеству. История бессмертна, пока есть люди, которые хотят ее изучать и которые готовы ее хранить. Уважаемые поисковики, хочу поблагодарить вас за искренность и преданность поисковому движению. С каждым годом в ваших отрядах становится все больше и больше молодежи – это главный критерий развития поискового движения», – отметил Олег Майоров.

Он также добавил, что рад всех видеть на территории Невельского района. «Уверен, что эта вахта подарит вам крепкую дружбу, яркие впечатления, новые знания о событиях Великой Отечественной войны и подвиге русского народа!» – заключил он.