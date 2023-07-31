Свыше 200 многодетных псковичек вышли на пенсию досрочно в 2022-2023 годах

224 многодетных матери в Псковской области вышли на пенсию досрочно в 2022-2023 годах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по региону.
Большинство из них воспитывают пять и более детей. Они имеют право оформить досрочную пенсию уже в 50 лет. На заслуженный отдых раньше общеустановленного пенсионного возраста также могут выйти и женщины, которые воспитали четверых и троих детей.
Если у женщины трое детей, пенсию ей назначат в 57 лет — на три года раньше общеустановленного пенсионного возраста. Мамы с четырьмя детьми смогут выйти на пенсию на четыре года раньше — в 56 лет.
Для получения права на досрочное назначение пенсии кроме достижения определенного возраста должен быть соблюден ряд условий:
Правом на досрочную страховую пенсию по старости обладают также мамы, которые воспитывают усыновленных детей. Если женщина была лишена родительских прав, она может выйти на пенсию только на общих основаниях.
В отделении добавили, что в 2023 году пенсия может быть назначена женщинам 1967 года рождения, родившим четверых детей, а также женщинам 1966 года рождения, родившим троих детей.
Заявление на назначение досрочной пенсии можно подать через портал Госуслуг, МФЦ или клиентские службы Отделения СФР по Псковской области.