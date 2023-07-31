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Общество

Свыше 200 многодетных псковичек вышли на пенсию досрочно в 2022-2023 годах

03.08.2023 14:07|ПсковКомментариев: 0

224 многодетных матери в Псковской области вышли на пенсию досрочно в 2022-2023 годах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по региону. 

«Поддержка материнства и детства — одно из ключевых направлений работы Социального фонда России. Для женщин, воспитывающих детей, предусмотрены различные пособия и пенсионные льготы. Так, многодетные мамы могут выйти на пенсию досрочно. В Псковской области в 2022-2023 годах таким правом воспользовались 224 женщины», - рассказали в отделении.

Большинство из них воспитывают пять и более детей. Они имеют право оформить досрочную пенсию уже в 50 лет. На заслуженный отдых раньше общеустановленного пенсионного возраста также могут выйти и женщины, которые воспитали четверых и троих детей.

Если у женщины трое детей, пенсию ей назначат в 57 лет — на три года раньше общеустановленного пенсионного возраста. Мамы с четырьмя детьми смогут выйти на пенсию на четыре года раньше — в 56 лет.

Для получения права на досрочное назначение пенсии кроме достижения определенного возраста должен быть соблюден ряд условий:

  • воспитание детей до достижения 8-летнего возраста;
  • наличие не менее 15 лет страхового стажа (для отцов детей-инвалидов — не менее 20 лет);
  • наличие определенного количества пенсионных коэффициентов (в 2023 году — не менее 25,8).

Правом на досрочную страховую пенсию по старости обладают также мамы, которые воспитывают усыновленных детей. Если женщина была лишена родительских прав, она может выйти на пенсию только на общих основаниях.

В отделении добавили, что в 2023 году пенсия может быть назначена женщинам 1967 года рождения, родившим четверых детей, а также женщинам 1966 года рождения, родившим троих детей.

Заявление на назначение досрочной пенсии можно подать через портал Госуслуг, МФЦ или клиентские службы Отделения СФР по Псковской области.

Теги: #регион60 #пенсионный фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
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