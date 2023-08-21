Общество

Андрей Евдокимов покинул пост руководителя управления ЖКХ администрации Великих Лук

Андрей Евдокимов по семейным обстоятельствам покидает пост руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Великих Лук с 21 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев (слева) и Андрей Евдокимов (справа)

«Администрация города от всей души благодарит Андрея Васильевича за проделанную работу в столь непростой сезон ремонтных работ», - отметили в администрации.

Исполнять обязанности начальника ЖКХ с 21 августа будет Андрей Андреев, он имеет более 10 лет опыта работы в системе ЖКХ.