Общество

В сравнении с другими районами Новоржевский заметно проседает в развитии - Александр Котов

В сравнении с другими районами Новоржевский заметно проседает в развитии, и дело не только в нехватке финансовых средств – впечатлениями от осмотра нескольких объектов поделился на встрече с активом муниципалитета председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. 23 августа спикер вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым посетил район с рабочей поездкой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«В Новоржевском районе я был в последний раз лет 5 назад. И если сравнивать с другими нашими муниципалитетами, то очень сильно вы проседаете сейчас, очень сильно. И проблема абсолютно не в том, что не хватает денежных средств», - сказал Александр Котов.

Спикер отметил, что работает в системе органов власти с 1989 года и может сравнивать возможности прошлых десятилетий с инструментами привлечения дополнительных средств, которые теперь есть в распоряжении глав районов – Новоржев их не использует.

«Вижу, как губернатор реагирует на вопросы, которые вы озвучиваете, но его возможности не безграничны – в каждом районе он физически руководить не сможет. Если не будет работать местная власть, если мы с вами не будем объединять усилия, у нас ничего не получится», – добавил спикер.

Александр Котов напомнил, что на предыдущих выборах разница в голосах между претендентами на должность главы Новоржевского района составила всего 32 голоса – оппозиция сумела мобилизовать силы, а жители, поддерживающие «Единую Россию», «остались дома» в надежде, что кандидат изберётся без их участия.