Почетный председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Петр Василевский получил медаль «За заслуги перед Псковом». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Фото: пресс-служба администрации Пскова
Почетную награду от имени главы города Пскова Бориса Елкина вручил исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пскова Алексей Несмашный.
Около 40 лет Петр Василевский работает в Красном Кресте, с 2006 по 2022 годы в должности председателя регионального отделения. В 2022 году ему присвоено звание почетного председателя Псковского регионального (областного) отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».
Вся деятельность Петра Василевского направлена на оказание помощи всем, кто в ней нуждается, на популяризацию основных направлений деятельности Красного Креста, таких как развитие службы милосердия, оказание первой помощи, развитие благотворительности. В своей работе он всегда придерживается основополагающих принципов Красного Креста, его миссии.
За многие годы им реализованы десятки социально значимых проектов и программ. Петр Василевский - автор и инициатор ряда проектов по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, таких как «Школа общения», «Мир общения», «Мир общения и надежд», «Мой взгляд», а также программ поддержки пожилых граждан.