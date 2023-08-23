Общество

Петр Василевский получил медаль «За заслуги перед Псковом»

Почетный председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Петр Василевский получил медаль «За заслуги перед Псковом». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Почетную награду от имени главы города Пскова Бориса Елкина вручил исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пскова Алексей Несмашный.

Около 40 лет Петр Василевский работает в Красном Кресте, с 2006 по 2022 годы в должности председателя регионального отделения. В 2022 году ему присвоено звание почетного председателя Псковского регионального (областного) отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Вся деятельность Петра Василевского направлена на оказание помощи всем, кто в ней нуждается, на популяризацию основных направлений деятельности Красного Креста, таких как развитие службы милосердия, оказание первой помощи, развитие благотворительности. В своей работе он всегда придерживается основополагающих принципов Красного Креста, его миссии.

За многие годы им реализованы десятки социально значимых проектов и программ. Петр Василевский - автор и инициатор ряда проектов по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, таких как «Школа общения», «Мир общения», «Мир общения и надежд», «Мой взгляд», а также программ поддержки пожилых граждан.