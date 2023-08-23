Общество

Производители детских товаров в РФ предложили обсудить безусловный базовый доход для детей

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предлагает подумать о возможности введения в России безусловного базового дохода для детей, который позволил бы обеспечить поддержку ребенка в период взросления и развития, сообщила президент АИДТ Антонина Цицулина.

«Мне кажется, учитывая признание важности государственной политики в сфере детства, можно было бы подумать о введении безусловного базового дохода для детей - регулярных выплат семьям определенных сумм, которые будут зависеть от количества детей. Это позволит поддержать ребенка в период его взросления и развития», - сказала Цицулина.

Кроме того, продолжила она, подобная мера помогла бы и детской индустрии, которая нацелена на увеличение производства продукции и начало выпуска современных, инновационных изделий. Сдерживающим фактором, по словам президента ассоциации, выступает сокращение спроса на товары для детей, пишет ТАСС.

«Снижение потребительского спроса вызывает тревогу: если наша продукция не будет востребована у покупателей, мы не сможем реализовывать намеченные инвестиционные проекты. Поэтому нам приходится планировать работу не только на российском рынке, но и на рынках соседних стран и регионов», - пояснила президент АИДТ.

В целом, по мнению Цицулиной, в России необходимо введение комплексной поддержки детей, включая выделение субсидий на покупку товаров в жизненных ситуациях, когда родители увеличивают траты на детские товары.

«Например, это рождение первого ребенка, сборы в школу. У нас есть практика президентских выплат школьникам и перед новогодними праздниками, которая не только получила однозначное одобрение населения, но и доказала свою эффективность», - отметила собеседник агентства.