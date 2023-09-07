Общество

Материальную поддержку окажут пострадавшему от удара молнии храму в Бежаницком районе

Материальную поддержку окажут пострадавшему от удара молнии храму в Бежаницком районе. Об этом депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Храм в деревне Кудеверь Бежаницкого района пострадал в результате удара молнии в августе – из строя вышли электрические провода и щиты. О случившемся с просьбой помочь восстановить электричество сообщил глава района Сергей Михеев.

«Совместно с благотворительным фондом "Земляки" приняли решение оказать материальную поддержку. Сейчас закупается все необходимое для восстановления повреждений», – рассказал Александр Козловский.

Работы в храме начнутся через неделю.