Общество

Как реагировать на регулировщика, рассказывают в Детском парке Пскова

Акция «ПРОдвижение БЕЗопасности» проходит в Детском парке Пскова сегодня, 8 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Организаторы акции рассказывают псковичам, как правильно вести себя на дорогах, напоминают об основных алгоритмах действия, показывают основные сигналы регулировщика и как правильно себя вести при встрече с ним.

В конце ликбеза проводится флешмоб, в котором движения регулировщика исполняются в виде танца.