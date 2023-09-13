Общество

Генпрокуратуру и Роспотребнадзор просят проверить производителей готовой еды

Российских производителей готовой еды, а также фирмы по доставке предлагают внепланово проверить на соблюдение ими требований СанПиНа, в том числе по выполнению норм по хранению такой продукции. Об этом говорится в письмах в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор главы Общественной потребительской инициативы Олега Павлова.

В документах он сообщает, что в стране ухудшается ситуация с защищенностью потребителей в сфере общепита, особенно это касается готовой еды. «Согласно исследованию ОПИ, основанному на данных ФГИС "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" и публикаций в открытых источниках, за восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го число случаев отравлений в России удвоилось (с 860 до более 1600). Очередной резонансный инцидент произошел на днях в Санкт-Петербурге», — говорится в обращении.

Там указывается, что в числе основных причин массовых отравлений — повсеместное нарушение бизнесом установленных норм и правил по обеспечению качества и хранения блюд готовой еды.

«Очевидно, что в условиях моратория на внеплановые проверки хозяйствующие субъекты, занимающиеся производством и реализацией продукции общественного питания, стали пренебрежительно относиться к санитарно-гигиеническим и прочим обязательным требованиям. Вследствие преступной халатности наносится вред жизни и здоровью сотен граждан, включая детей и подростков. Убеждены, что такое положение дел недопустимо», — подчеркивается в обращении.

Как заявил «Известиям» сам Олег Павлов, помимо моратория на проверки, который объективно расслабляет бизнес, еще одним фактором для появления некачественной готовой еды может стать наблюдаемый сегодня в России рост цен на продукты.

«Это заставляет бизнес экономить как на качестве товара, так и на условиях его хранения. Об этом свидетельствуют инциденты с отравлениями с готовой едой на больших фирмах, а также в точках общепита, которые торгуют на вынос, например, шаурмой», — отмечает общественник.