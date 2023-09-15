Общество

Умер известный российский режиссер Александр Хван

В возрасте 65 лет умер известный российский режиссер и актер Александр Хван. Об этом в воскресенье, 17 сентября, в беседе с ТАСС сообщила его жена Елена Хван.

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

«Да, это так. Это произошло сегодня», — сказала она. Причина смерти Хвана остается неизвестной.

Александр Хван родился в Чебоксарах в 1957 году. В 1980 году он окончил мастерскую ВГИКа. За свою карьеру он снял около 30 кинокартин, среди которых «Дюба-дюба» с актером Олегом Меньшиковым в главной роли, «Кармен», «Полцарства за любовь» и другие. Помимо этого, он сыграл в 14 фильмах и сериалах.