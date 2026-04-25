 
Общество

Аквагрим можно сделать в псковской библиотеке в рамках «Библионочи»

Аквагрим можно сделать в Псковской областной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова в рамках «Библионочи», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Основной блок программы «Библионочи-2026» — «За кулисами реальности» — начнется в 20:00 и продлится до 23:00. Здесь научная мысль встретится с художественным взглядом на мир.

Лекция по астрофотографии от директора Псковского планетария Владимира Колпакова. Эксперт расскажет о тонкостях съемки звездного неба: как «поймать» северное сияние, правильно настроить технику для съемки Млечного Пути и запечатлеть далекие небесные тела. Лекция будет полезна как опытным фотографам, так и новичкам.

Философские дебаты клуба «Культпросвет». Два исследователя сойдутся в жарком споре на вечные темы: от происхождения человека до сохранения уникальности личности в стремительно меняющемся мире. Зрители смогут не только услышать разные точки зрения, но и стать активными участниками обсуждения.

Наблюдение за звездами через телескоп. В 22:00 при условии ясной погоды совместно с Псковским планетарием будет организована уличная площадка для наблюдения за ночным небом. Событие пройдет под лирическим названием «Ведь если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?».

