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Вандал попытался сломать лампу в великолукском подземном переходе. ВИДЕО

Видеокамера, установленная в подземном пешеходном переходе на перекрёстке площади Калинина и улицы Дьяконова в Великих Луках, зафиксировала попытку совершения вандализма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Видео: пресс-служба администрации города Великие Луки

«На видео, снятом камерой, хорошо видно лицо молодого человека, который делает попытку свернуть камеру, а также пытается сломать лампу в подземном переходе», - рассказали в администрации.

В администрации города напомнили, что вандализм и хулиганские действия являются правонарушениями и влекут за собой в зависимости от степени выраженности их антиобщественной направленности привлечение нарушителя общественного порядка к административной, а также уголовной ответственности.

«По каждому случаю вандализма или хулиганского деяния, совершённого с целью порчи общественного имущества, будут направлены соответствующие заявления в правоохранительные органы. Прошлый акт вандализма, совершённый в подземном переходе, не остался безнаказанным – правонарушитель был привлечён к ответственности», - подчеркнули в администрации.

Ранее сообщалось, что вандал замазал камеру видеонаблюдения в подземных переходах в Великих Луках краской.

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До этого вандалы повредили там лампу.