Общество

Прохладную неделю с дождями прогнозируют на Северо-Западе России

Прохладную неделю с дождями и температуру до 17 градусов прогнозируют на Северо-Западе России, сообщает метеоцентр «Фобос».

По территории Северо-Запада будут смещаться циклоны, поэтому здесь время от времени будут лить дожди. Днём от +12 до +17˚, на севере до +4…+9˚, во второй половине периода станет на 2–3° прохладнее.

Центральная Россия окажется на дальней периферии облачных вихрей, так что здесь ливни будут носить локальный и кратковременный характер. В первые дни воздух ещё сможет прогреться до +16…+21˚, в четверг-пятницу похолодает до +12…+17˚.

В Санкт-Петербурге временами пройдут дожди. В первые дни воздух прогреется до +13…+16˚, во второй половине периода до +10…+13˚.

В Москве небольшие ливни пройдут только в отдельных районах мегаполиса, и лишь в среду осадки могут усилиться. Дневная температура +15…+18˚, во вторник-среду до +17…+20˚.