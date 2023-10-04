Общество

Александр Котов: Поставленные президентом для органов власти задачи успешно воплощаются в жизнь

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. Об этом этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Масштабная догазификация, которую наши районы ждали десятилетиями, национальные проекты, благодаря которым мы строим и капитально ремонтируем школы, дороги, спортивные объекты, учреждения культуры и здравоохранения, модернизируем жилищно-коммунальное хозяйство, обновляем общественный транспорт, создаём комфортную городскую среду, благоустраиваем парки и скверы не только в больших городах, но и в сельской местности. Все эти перемены пришли в нашу жизнь благодаря приоритетам, которые определил наш президент Владимир Путин. Сформулированные для органов власти задачи сначала звучали в формате Послания Федеральному Собранию, а теперь успешно воплощаются в жизнь», - сказал он.

Александр Котов отметил, что в сложные годы пандемии коронавирусной инфекции жителей региона буквально спасла новая инфекционная больница, построенная в рекордно короткие сроки Министерством обороны. В этом году область получила учебно-лабораторный корпус университета. Корпус позволит готовить врачей-специалистов, которых так не хватает Псковской области, считает он.

«Владимир Путин – политик, сумевший объединить жителей страны в непростые времена специальной военной операции. Все вместе мы желаем нашим бойцам, выполняющим задачи государства, скорейшей победы и возвращения домой, а нашему президенту – стойкости, мужества и самых мудрых решений. Для этого нам всем важно быть сплочёнными и сильными, поддерживать нашего Верховного главнокомандующего, вместе укреплять позиции России честным трудом и верой в правое дело, быть одной сплочённой командой», - продолжили спикер регионального парламента.

Александр Котов пожелал президенту крепкого здоровья, удачи, добра и успешного воплощения в жизнь всего задуманного.

«Россия – великая страна! Достойно стоять у руля такой мощной державы под силу только мудрому, дальновидному, решительному и искренне любящему Родину политику», - заключил он.