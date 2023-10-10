Общество

Сотрудника «Псковпассажиравтотранса» наградили двумя боевыми наградами

Сотрудника Себежского филиала ГППО «Псковпассажиравтотранс», участника СВО Дмитрия Никитина наградили двумя боевыми наградами – орденом Мужества и медалью «За боевые отличия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

В штате Себежского филиала ГППО «Псковпассажиравтотранс» Дмитрий Никитин работает уже более трех лет – с 2020 года. В его обязанности входит периодическое техническое обслуживание и ремонт техники, используемой для регулярных пассажирских перевозок.

В прошлом году в числе мобилизованных служащих он отправился на специальную военную операцию, где проходил службу в ВКС РФ.