Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с новым руководителем псковского МФЦ Ольгой Степановой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области произошли перемены — Екатерина Ершова, в течение 4 лет руководившая учреждением, назначена на пост руководителя регионального Фонда инвестиционного развития, а врио директора МФЦ назначена Ольга Степанова, которая до недавнего времени работала на должности заместителя директора.

Сегодня в студии Ольга Степанова расскажет, каковы будут ее задачи на новом посту, как она оценивает эффективность МФЦ, какие новые услуги будут предоставлять его отделения и по какому пути в целом будут дальше развиваться.

Ведущий - Константин Калиниченко. Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Трансляция завершена.