Лекарства от опасных грибков стали эффективнее в десятки раз

Ученые из Института цитологии РАН (Санкт Петербург) и НИИ по изысканию новых антибиотиков имени Г. Ф. Гаузе (Москва) нашли способ значительно усилить действие противогрибковых препаратов против кандидоза и аспергиллеза.

Исследователи усовершенствовали группу лекарств — эхинокандины: их поместили в микроскопические мембранные пузырьки (липосомы), которые доставляют активное вещество прямо к мембранам грибковых клеток. Благодаря этому препараты разрушают оболочки патогенов и работают в меньших концентрациях, пишут «Известия».

В ходе экспериментов удалось повысить эффективность лекарств в 4–64 раза — в зависимости от штамма грибка. Такой подход позволит снизить дозировки без потери результативности и уменьшить риск развития устойчивости у болезнетворных микроорганизмов.

«Компьютерное моделирование показало, что молекулы эхинокандинов могут создавать водные пути через мембрану, и электрофизиологические исследования подтвердили, что в группах по три-четыре молекулы они формируют стабильные каналы, которые приводят к гибели грибковой клетки. Чтобы усилить этот эффект, мы поместили препараты в микроскопические пузырьки — липосомы, которые сливаются с естественными мембранами грибов и высвобождают лекарство прямо в том месте, где оно должно действовать», — пояснила доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории ионных каналов клеточных мембран Института цитологии РАН Светлана Ефимова.

