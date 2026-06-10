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Умер спроектировавший деревянную церковь на Святой горе Псково-Печерского монастыря Александр Семочкин

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Скончался известный архитектор Александр Семочкин, возродивший «Дом станционного смотрителя» и спроектировавший храм Воскресения Христова в селе Воскресенское и деревянную церковь на Святой горе Псково-Печерского монастыря, сообщили в комитете по сохранению культурного наследия Ленобласти.

 Фото: комитет по сохранению культурного наследия Ленобласти

Специалист также восстанавливал усадьбу «Рождествено», его не стало на 80-м году жизни.

Александр Семочкин - архитектор, писатель и краевед, посвятивший себя восстановлению исторических памятников на берегах реки Оредеж.

Его детство прошло в деревне Выра. После окончания института он вернулся в родные места и возглавил проект возрождения почтовой станции - объекта, связанного с повестью «Станционный смотритель». По его проекту также построили храм Воскресения Христова в селе Воскресенское и деревянную церковь на Святой горе Псково-Печерского монастыря.

С 1995 по 2010 год Семочкин руководил реставрацией музея-усадьбы «Рождествено» и до последнего времени работал там старшим научным сотрудником. Он автор более 30 книг, лауреат премий им. Горького, Александра Невского и «Новой Пушкинской премии», пишет «Деловой Петербург».

Архитектор удостоен ордена Почёта и звания Почётного гражданина Гатчинского района. 

Похоронят Александра Семочкина сегодня в Ленобласти.

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