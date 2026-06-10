Юрист рассказала, можно ли выпускникам гулять до утра

Несовершеннолетние выпускники смогут встретить рассвет в сопровождении родителей, сообщила член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России и МГЮА Лилия Василенко.

«Подростки должны находиться в общественных местах в ночное время лишь в сопровождении родителей», - рассказала Василенко.

По ее словам, если полиция заметит, что выпускник гуляет ночью один, то ответственность за это понесут родители, а не школа.​ Также, чтобы несовершеннолетние выпускники смогли без проблем находиться в ресторане на неофициальной части после 22.00-23.00 с ними также должны находиться родители или взрослый с доверенностью, пишет РИА Новости.

«Кроме того, важно обратить внимание на тему распития алкогольных напитков. На этом празднике зачастую молодые люди могут столкнуться с соблазном, который согласно законодательству запрещен для несовершеннолетних, что может привести к правовым последствиям», - заключила Василенко.