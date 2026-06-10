Псковичам рассказали, как получить рецепт на льготные препараты, не выходя из дома

Получить рецепт на льготный лекарственный препарат можно, не выходя из дома, сообщили Псковской Ленте Новостей на Псковской станции скорой помощи.

Для этого достаточно сделать всего два шага:

Зайти в официальный бот в мессенджере «Макс». Ввести свои данные, выбрать медицинскую организацию и время телемедицинской консультации.

«В назначенное время специалист поликлиники свяжется с вами по видеосвязи, ответит на вопросы и, если это необходимо, оформит электронный рецепт, который придёт на "Госуслуги"», - сказали на станции.

Также с помощью бота можно закрыть больничный или проконсультироваться с врачом при плохом самочувствии.

А с помощью другого бота в «Максе» можно записаться к врачу на очную консультацию.