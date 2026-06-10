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Псковичам рассказали, как получить рецепт на льготные препараты, не выходя из дома

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Получить рецепт на льготный лекарственный препарат можно, не выходя из дома, сообщили Псковской Ленте Новостей на Псковской станции скорой помощи. 

Для этого достаточно сделать всего два шага:

  1. Зайти в официальный бот в мессенджере «Макс».
  2. Ввести свои данные, выбрать медицинскую организацию и время телемедицинской консультации.
«В назначенное время специалист поликлиники свяжется с вами по видеосвязи, ответит на вопросы и, если это необходимо, оформит электронный рецепт, который придёт на "Госуслуги"», - сказали на станции.

Также с помощью бота можно закрыть больничный или проконсультироваться с врачом при плохом самочувствии.

А с помощью другого бота в «Максе» можно записаться к врачу на очную консультацию.

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