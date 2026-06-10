Электроника в России может подорожать на 40–50% до конца года

Электроника в России подорожает минимум на 40% в любой валюте, и до конца года рост цен составит 40–50%. Об этом сообщил независимый аналитик, эксперт в сфере мобильных технологий Эльдар Муртазин.

Правительство перенесло введение технологического сбора на 1 декабря, но полностью остановить рост цен не получится.

Минпромторг определил размер нового платежа: за каждый ввезенный ноутбук компания заплатит 500 рублей, за смартфон – 250 рублей, за домашний телефон с беспроводной трубкой – 100 рублей. Бизнес заложит эти издержки в стоимость товара, а сверху добавятся торговые наценки и налоги, пишет «Москва24».

По прогнозам Минфина, за три года механизм принесет в бюджет более 200 миллиардов рублей.

