Общество

94% псковичей читают отзывы о работодателях при трудоустройстве

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга выяснила, читают ли отзывы соискатели прежде, чем откликнуться на вакансию или принять предложение о работе, где ищут отзывы, а также оставляют ли сами обратную связь о работодателе.

Отзывы о работодателе занимают второе место среди факторов, которые влияют на принятие решения об отклике на вакансию. По пятибалльной шкале среднее значение – 4,2 (1 место – уровень зарплаты и бенефиты [средний балл – 4,5]). Помимо зарплаты и отзывов, в топ-5 факторов входят: задачи и проекты (73%, средний балл – 4,1), гибкие условия труда (68%, средний балл – 3,9), местоположение (67%, средний балл – 3,9).

Доля тех, на кого влияют отзывы на данный момент составляет 79%. В целом по Псковской области читают отзывы о компаниях, прежде чем откликнуться на вакансию или принять предложение о работе 94% опрошенных местных жителей, из них 60% - всегда, 34% - иногда).

Более того 37% заявили о случаях, когда ответы на отзывы меняли мнение о работодателе, даже если отзыв был негативным. Наибольшая доля среди представителей управления персоналом (54%), транспорта, логистики (53%) и научной сферы (52%).

Причем на женщин, судя по итогам исследования, отзывы влияют больше, чем на мужчин (82% и 75% соответственно). Говоря про профкатегории, отзывы влияют больше на представителей сферы продаж и розничной торговли (86%).

На вопрос про места, где жители Псковской области ищут отзывы, распределение ответов было следующим образом:

через поисковик - 80%,

на сервисах по поиску работы - 70%,

через действующих сотрудников - 15%,

через чаты тг-каналов - 15%,

другое - 4% (черные списки, соц.сети, личные связи, знакомые).

Чуть более трети местных жителей оставляют отзывы о работодателе: 2% - только негативные, 7% - только позитивные, 32% - и позитивные, и негативные. Наибольшая доля среди представителей производства (48%) и управления персоналом (45%).

«Отзывы помогают соискателям принять более взвешенное решение о трудоустройстве. Но эта информация не менее значима и для работодателя. Она может существенно помочь в процессе найма и улучшить имидж среди аудитории потенциальных работников. Поэтому важно не избегать сбора отзывов и активно делиться ими на ресурсах компании.

Работные сайты входят в число площадок, к которым соискатели наиболее часто обращаются при поиске сведений о работодателях. Это, безусловно, еще одна веская причина, чтобы начать делиться мнением работников о компании. Тем более, что работодатели напрасно опасаются получить сплошь отрицательные реакции. По статистике, треть сотрудников делятся хорошими отзывами так же охотно, как и плохими. И готовы давать позитивную обратную связь даже чаще (4%), чем негативную (3%)», - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.