Общество

Раскрыта опасность бесплатных сим-карт

Очень часто на выходе из метро, вокзалах, торговых центрах многочисленные промоутеры предлагают посетителям бесплатные сим-карты того или иного оператора сотовой связи. Почему брать бесплатные «симки» опасно, рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Граждане соглашаются на предложение — даже если «симка» не нужна прямо сейчас, пусть лежит на всякий случай, рассуждают они. «Однако такое решение может обернуться неприятностями, в том числе с законом», — предупреждает эксперт.

По российскому законодательству, любая сим-карта должна быть зарегистрирована на конкретное лицо — с указанием паспортных данных. Если гражданин получает на руки сим-карту, к которой он по документам не имеет никакого отношения, то возникает закономерный вопрос: а на кого оформлена «симка»? Нет ли у этого человека проблем с законом, не использовалась ли она в мошеннических схемах.

Кроме того, в какой-то момент истинный владелец может сначала заблокировать сим-карту, а потом восстановить ее. «Таким образом, как минимум, можно лишиться средств на счету мобильного оператора, а если вы использовали номер для покупок в Сети — то и средств на счетах», — указал Магомедов.

Так же опасно использовать анонимные «симки» для авторизации в приложениях банков. Код подтверждения по той или иной операции приходит именно на указанный номер телефона. Так мошенники могут не просто снять определенную сумму, но и получить доступ ко всем счетам, пояснил эксперт агентству «Прайм».