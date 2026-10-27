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Впервые с 2022 года в Псковской области зафиксировали температурный рекорд в октябре

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В Псковской области зафиксировали единственный за эту осень температурный рекорд: днем 26 октября отметка на градуснике остановилась на +13,5 градуса. Об этом сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Предыдущий подобный рекорд был зафиксирован в 2022 году. Тогда температура в этот день составила +13,2 градуса.

«То есть, мы можем сказать, что настолько теплые дни в октябре у нас уже когда-то были», — заключила Тала Нещадимова.

Добавим, в Санкт-Петербурге, по информации местного гидрометцентра, было установлено два новых температурных рекорда: максимально теплыми стали ночи 25 и 26 октября. 

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