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Общество

55-летие со дня основания отметил детский сад № 20 в Пскове

29.10.2023 15:40|ПсковКомментариев: 0

Торжественное мероприятие в честь 55-летия детского сада №20 в Пскове прошло в образовательном учреждении 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Со словами поздравления ко всем присутствующим от имени главы города Пскова Бориса Елкина обратился заместитель главы администрации Алексей Несмашный: «Вашими усилиями в детском саду создается теплая и добрая атмосфера, благодаря чему учреждение является для малышей вторым домом. Ваша целеустремленность, огромная созидательная энергия, творческий поиск, высокий профессионализм, умение бережно хранить заложенные традиции помогают вам добиваться значительных успехов в осуществлении образовательных и воспитательных планов. Выражаю признательность всем педагогам, воспитателям и техническому персоналу за терпение, самоотдачу и добросовестную работу. Выражаю признательность всем педагогам, воспитателям и техническому персоналу за терпение, самоотдачу и добросовестную работу. Крепкого здоровья вам, благополучия, счастья!»

 

В детском саду на данный момент воспитывается 110 детей в шести группах. В образовательном учреждении работает творческий коллектив единомышленников – 24 сотрудника, в том числе 10 воспитателей. Шесть педагогов имеют высшее образование, пять педагогов – с высшей квалификационной категорией.

С 2015 года в детском саду реализуется проект «Маленький пскович», направленный на социализацию ребенка в обществе. С 2021 году в учреждении разработана и реализуется «Рабочая программа воспитания», в рамках которой особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, приобщению детей к культурным традициям России. Дети и сотрудники образовательного учреждения активно принимают участие в социальных акциях «Огонек добра», «Старость в радость», «Подарки для солдат СВО», «Поможем братьям нашим меньшим».

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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