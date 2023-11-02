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Созданную в Псковской области лодку для лова трески в Баренцевом море тестируют на реке Великой. ФОТО

Созданную в Псковской области лодку для лова трески в Баренцевом море тестируют на реке Великой сегодня, 2 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Лодку создали на предприятии «Псковская лодочная верфь». После тестового запуска ее отправят на промысел в Баренцево море.

«Сегодня мы по плану испытываем новую лодку. Она необычная тем, что таких лодок в России не производилось до сих пор. Она рассчитана на лов трески именно в Баренцевом море. Первые три экспериментальные лодки мы туда отправили. Людям очень понравилось, и они попросили наладить серийное производство. Что мы и сделали», - рассказал основатель ЗАО «Псковская лодочная верфь» Владимир Чулков.

Рыболовная моторная лодка длиной десять метров и весит три тонны.

«Лодка рассчитана именно на эксплуатацию в относительно жестких морских условиях, то есть в Баренцевом море ей достаточно комфортно на двухметровой волне. Она рассчитана, чтобы на борту лодки находилось до 12 человек. Когда лодка идет на рыбалку, такого количества не требуется. Там будет себя комфортно чувствовать команда в 6-8 человек», - продолжил он.

Предприятие на протяжении 35 лет выпускает малые композитные суда. Лодки отгружают в Крым, и во Владивосток, на Камчатку, в Мурманск, в Норильск. Сам процесс доставки особой проблемы не представляет.

«Основное достижение то, что мы, конечно, сохранили очень хороший коллектив. То есть сейчас люди, которых вы увидите, это, конечно, носители современной технологии композитивного судостроения. Это люди редкой профессии, не так просто построить такую лодку», - заключил Владимир Чулков.

Рыболовная лодка успешно прошла спуск на воду на реке Великой. В скором времени она отправится в Баренцево море.

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов отметил, что «Псковская лодочная верфь» является региональным флагманом малого судостроения.

«Уникальное судно спроектировано по специальному проекту для тресколовов в Баренцевом море, которое позволяет им использовать все технологии ловли рыбы в современное время. Повышенный спрос на такого рода судна стали основанием для внедрения их в серию. "Псковская лодочная верфь" за эти годы уже сделала столько замечательных проектов! Они сохраняют технологии производства из стеклоткани корпусов. Это получаются легкие и очень прочные суда», - отметил Владимир Зубов.

По мнению Владимира Зубова, коллектив, который работает на предприятии, сумел сохранить все возможности для судостроения.

«Эти возможности сейчас активно претворяют в жизнь, работают с рядом государственных программ на выполнение тех задач, которые стоят перед нашей страной, перед морским, речным и озерным флотом», - заключил он.