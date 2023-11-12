Общество

Большинство респондентов ПЛН выступили против финансового поощрения за отказ от аборта

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей не поддерживают идею финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта. Это следует из опроса, в котором приняли участие 294 человека.

58,5% участников опроса считают, что проблемы демографии нужно решать другими, комплексными мерами. 21,77% голосующих отметили, что если женщина решила сделать аборт, значит, на то были причины, и государству не стоит вмешиваться в подобные ситуации.

При этом 8,5% респондентов поддержали идею финансово поощрять женщин за отказ от аборта, поскольку таким образом получится сохранить жизни неродившихся детей.

5,78% проголосовавших выступили против, аргументируя это тем, что нежеланному ребенку грозит детдом и отсутствие полноценной семьи. 2,72% участников опроса предложили финансово поощрять женщину в том случае, если она обяжется воспитывать ребенка самостоятельно, а не оставлять его на попечительство государству.

0,68% респондентов предложили вместо озвученной инициативы увеличить материнский капитал. Также 0,68% считают, что финансовое поощрение за отказ от аборта - отличная идея, которая поможет поможет поднять демографию.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: «Поддерживаете ли идею Матвиенко давать квартиры семьям, в которых есть три и более детей?»