Филиал Российского общества «Знание» в Псковской области набирает обороты в районах региона

Филиал Российского общества «Знание» в Псковской области набирает обороты. Об этом сообщила директор регионального филиала, заведующий центром языкового образования ПОИПКРО Елена Печерская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
На данный момент лекторы регионального филиала стараются охватить своими занятиями районы Псковской области. Десант лекторов Российского общества «Знание» уже посетили Великие Луки, Печоры, Остров и Себеж, а ближайшее время направятся в Опочку и Пустошку.
Кроме того, в августе было подписано соглашение с правительством Псковской области, что позволило вывести работу на системный уровень. Активно способствует работе и региональный комитет по образованию.
Желающие попробовать себя в роли лектора, могут связаться с директором филиала Российского общества «Знание» Еленой Печерской в социальной сети «ВКонтакте».