Общество

Филиал Российского общества «Знание» в Псковской области набирает обороты в районах региона

Филиал Российского общества «Знание» в Псковской области набирает обороты. Об этом сообщила директор регионального филиала, заведующий центром языкового образования ПОИПКРО Елена Печерская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В районах к лекторам Российского общества "Знание" проявляют большой интерес. Им самостоятельно мало что доступно, поэтому они заинтересованы наших мероприятиях. Более того, у нас и в районах образуется некий пул лекторов. Мы ищем тех, кто может хорошо доносить информацию», – рассказала Елена Печерская.

На данный момент лекторы регионального филиала стараются охватить своими занятиями районы Псковской области. Десант лекторов Российского общества «Знание» уже посетили Великие Луки, Печоры, Остров и Себеж, а ближайшее время направятся в Опочку и Пустошку.

Кроме того, в августе было подписано соглашение с правительством Псковской области, что позволило вывести работу на системный уровень. Активно способствует работе и региональный комитет по образованию.

Российское общество «Знание» представляет из себя верифицированный пул лицензированных лекторов. Эти лекторы проходят проверку для допуска к широкой аудитории: от детско-юношеского возраста до взрослых, вплоть до серебряного возраста. Елена Печерская уточнила, что стать лектором может любой совершеннолетний, обладающий багажом знаний и имеющим способности хорошо доносить информацию до аудитории.

Желающие попробовать себя в роли лектора, могут связаться с директором филиала Российского общества «Знание» Еленой Печерской в социальной сети «ВКонтакте».