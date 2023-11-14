Общество

Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Осада Пскова шведами в 1615 году. Часть II

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущие Олег Добрынин и Роман Коваль (начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника) продолжат разговор об осаде Пскова шведами в 1615 году.

В предыдущем выпуске они поговорили о том, как складывалась история русско-шведских отношений, какова была необходимость в захвате Пскова и каково было соотношение сил сторон. А сегодня речь пойдет о самой осаде города и о последовавших потом событиях.

Трансляция завершена.