Общество

Пирсы к пожарным водоемам оборудуют в бежаницких деревнях после вмешательства прокуратуры

Пирсы к пожарным водоемам оборудуют в деревнях Бежаницкого района после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В нарушение требований действующего законодательства пожарные водоемы, расположенные в поселке Красный Луч, деревнях Махново и Финьково, селе Чихачево, не оборудованы подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, а также знаками «Пожарный водоисточник».

Указанные нарушения явились основанием для направления прокуратурой района в Бежаницкий районный суд четырех исковых заявлений об обязании администраций сельских поселений оборудовать пожарные водоемы в соответствии с требованиями законодательства, которые рассмотрели и удовлетворили.

Судебными решениями на органы местного самоуправления возложили обязанность в течение 6 месяцев со дня вступления решений суда в законную силу оборудовать подъезды к пожарным водоемам.

Решения суда в законную силу пока не вступили.