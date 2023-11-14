Общество

В Печорском районе начались строительные работы для догазификации деревни Новые Бутырки

В Печорском районе началось строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 1,6 км для газификации деревни Новые Бутырки. Для надежного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Новые сети создадут возможность газификации 95 домовладений. На сегодня в работе газовых компаний находятся 47 заявок от жителей деревни, 43 из них переведены в договоры.

«Жители деревни в основном заключают комплексные договоры, в рамках которых мы также выполняем строительство в границах земельного участка. Готовность внутренних сетей позволит оперативно приступить к подключению домовладений после ввода газопровода в эксплуатацию», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.