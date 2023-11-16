Общество

«Кентавр» появился в мемориальном музее-усадьбы Римского-Корсакова

Псковский музей-заповедник приобрел для мемориального музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова трактор «Кентавр Т-244» (Toyokawa). Новое современное оборудование позволит сотрудникам Любенска и Вечаши быстрее и качественнее благоустраивать территорию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Как отметила заведующая музеем-усадьбой Ольга Жуковская, трактор необходим музею для расчистки снега в зимний период, покоса травы летом, перевозки грузов между усадьбами, а также транспортировки мусора. Площадь Любенска и Вечаши составляет вместе почти 48,5 га, и «новенький мощный железный конь» значительно ускорит проведение хозяйственных работ на территории.

«Трактор – отличное подспорье в борьбе с борщевиком, ведь за сезон на борьбу с ним необходимо сделать не менее 4 покосов. Наши туристы отмечают, что у нас в усадьбах достаточно чисто, но теперь будет еще лучше! Мы от всего коллектива благодарим нашего генерального директора Светлану Евгеньевну Мельникову, так как знаем, что приобрести для нас новенький трактор в сложных финансовых условиях было очень трудно!» – отметила Ольга Жуковская.

Напомним, Любенск и Вечаша находятся в Плюсском районе.

«Столь милая природа этих мест служила источником вдохновения. Здесь Николай Андреевич работал над созданием своих мировых музыкальных шедевров», - добавили в музее.