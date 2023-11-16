Общество

Научно-практическая выставка «Шаг в науку» состоялась в Пскове

Научно-практическая выставка «Шаг в науку» прошла в 21-й раз в Пскове. К участию в выставке приглашаются учащиеся со второго по одиннадцатый классы, сообщили Псковской Ленте Новостей в структурном подразделении «Одарённые» Центра детского развития «Лидер».

Фото здесь и далее: структурное подразделение «Одарённые» Центра детского развития «Лидер»



В этом году на выставку поступило 23 заявки от учащихся 7-11 классов из 11 общеобразовательных организаций и четырёх организаций дополнительного образования, из 8 муниципальных образований Псковской области.

Выставка проводилась на базе «Точки кипения – Псков» в две экспозиции: в первой экспозиции участвовали исторические работы, во второй – естественнонаучные и технические.

Каждый участник традиционно проходил индивидуальные собеседования с пятью экспертами, среди которых были ученые и преподаватели Псковского государственного университета, кандидаты наук. Также на выставке работало молодёжное жюри - четыре студента Псковского государственного университета.

Абсолютным победителем выставки стала Эмилия Агасой, которая уже третий раз участвует в «Шаге в науку». В этот раз она представила работу, посвященную изучению трематодофауны моллюсков участка реки Мирожки вблизи городского пляжа Пскова. Эмилия проводила исследование совместно со специалистом Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области. Данная работа, по словам профессора Владимира Прокофьева (паразитолога), имеет важное практическое значение – это профилактика опасных трематодозов человека. Значительным положительным моментом служит разработка буклета по предупреждению церкариозов среди населения Пскова и области.

Лучшим в разделе «Естественные науки» стало исследование Максима Яковлева (Пушкинские Горы). Максим уже несколько лет изучает состояние популяции краснокнижного лишайника LOBARIA PULMONARIA (L.) HOFFM на территории музея-заповедника «Михайловское».

Егор Журавлёв победитель в разделе «Инженерные науки», представил разработку системы для контроля влажности пелёнок.

«У нас в России, и не только в России, но и во всём мире, есть такая проблема – лежачие пациенты. Одной из проблем таких пациентов является намокание пелёнок. Она сопровождается не только дискомфортом, смущением, а также опрелостями и пролежнями. Эти проблемы можно решить одним способом – вовремя менять намокшие пелёнки. Именно поэтому я решил разработать такую систему. Система работает на основе резистивного датчика влажности и при намокании пелёнки сообщает обслуживающему персоналу, что пелёнка намокла и её нужно заменить», - рассказал он.

Два социально-гуманитарных проекта стали не только победителями в направлении «Социальные и поведенческие науки», а также признаны лучшими в качестве предпринимательских проектов.

Так, Варвара Александрова представила проект «Создание дидактической игры "Бродилка по Краснопрудской волости" Псковского района». Для создания такой игры участница конференции отобрала географический и исторический материал, продумала правила и условия реализации. Ольга Щукина разработала средства распространения информации о посёлке Струги Красные в годы нацистской оккупации.

Максим Мойский провёл исследование о пейзажной выразительности ландшафтов смотровых площадок городе Пскове.

«В своей работе я постарался сделать акцент и разобрать места, которые обладают высоким потенциалом для создания на их месте смотровых площадок. Были выбраны места, расположенные на левом берегу реки Великой в городе Пскове. Была разработана специальная методика. Проводилась подробная оценка этих мест, по результатам которой были составлены картографические материалы, где были обозначены все эти точки и их пейзажная выразительность. Такие материалы могут быть полезны для туристов, для жителей города, а также для администрации города в том случае, если будет рассматриваться вопрос о создании новой смотровой площадки», - сказал он.

Анна Бурлакова и Дарья Громова изучали эмоциональные и мотивационно-потребностные ценности в подростковом возрасте.

«Мы провели анкетирование среди подростков, отдыхавших в лагере "Стремительный" исследование проводилось в рамках работы исследовательского отряда ГАОУ ДО "Лидер"). Обработка ответов респондентов показала, что наиболее превалирующими ценностями оказались такие ценности как свобода, безопасность семьи и близких людей, настоящая дружба, а наименее превалирующими -равнодушие к мирским заботам, вера, власть», - уточнили авторы проекта.

Екатерина Яблочкина изучала интенсивность транспортных потоков на некоторых улицах Пскова, отслеживая транспортный поток по видеокамерам на перекрёстках города. При числе автомобилей в 120 тысяч и числе жителей города в 189 тысяч, число автомобилей на одного жителя составляет 0,6. Проблема является актуальной, так как из-за высокой транспортной нагрузки (что видно из исследований автора) существует проблема с загрязнением воздуха для жителей расположенных рядом домов. Ценными оказались рекомендации автора по режиму проветривания для жителей.

«На самом деле я четвертый год нахожусь в составе молодёжного жюри. В этот раз было очень много практических работ, которые можно применить в реальной жизни. Результаты некоторых работ уже внедрены, есть и разработки. Надеюсь, что выставка будет продолжаться, будет развиваться, а ребята не будут терять мотивацию и будут продолжать проводить исследования и создавать качественные проекты», - подчеркнул член молодежного жюри Александр Косаржевский.

Школьников и студентов (до 19 лет), проводящих исследования и разрабатывающих проекты, ждут в декабре этого года на соревновании молодых исследователей и разработчиков «Шаг в будущее» - региональном отборочном этапе на международный форум научной молодёжи «Шаг в будущее», который будет проходить в марте 2024 года в Москве.