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Общество

«Месяц безопасного Интернета» пройдет в Псковской области

20.11.2023 19:20|ПсковКомментариев: 1

Уроки медиаграмотности в Псковской области с 21 по 23 ноября проведут эксперты Лиги безопасного Интернета и волонтёры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе центра помощи детям. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям

В этом учебном году это уже седьмой регион, где запланированы встречи со школьниками, семинары и практикумы с педагогами и родителями, главной целью которых станет обучение ключевым правилам безопасности в Сети.

«Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. И каждый день мы можем подвергаться различными рисками и угрозами мошенников. В рамках месяца безопасного Интернета в Псковской области будут проведены серии акций, направленные на формирование у школьников навыков самостоятельной критической оценки, безопасного отбора и использования информации в Интернете. На территории нашей области ведётся большая работа с подрастающим поколением на тему культуры безопасности, основ первой помощи и безопасного поведения в сети Интернет. Мы уверены, что данные уроки пройдут на пользу и внесут большой вклад в культуру безопасности наших детей», - отметил волонтер отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Псковской области Игорь Ежов.

Эксперты Лиги безопасного Интернета проведут круглый стол «Безопасный Интернет: ситуация и перспективы», где пообщаются с представителями правительства и комитета по образованию Псковской области.

По данным Лиги безопасного Интернета, сегодня 74 миллиона аккаунтов в социальных сетях находятся под влиянием деструктивного контента, из них 14 миллионов – это аккаунты детей и подростков. Именно поэтому просветительская работа продолжается. Волонтеры национального центра и эксперты Лиги безопасного Интернета призваны помогать школам распространять навыки правильного поведения в Сети, а также постоянно оценивать реальный уровень цифровых угроз.

Для проведения акции специалисты Лиги безопасного Интернета используют обновленные методические материалы и учебные пособия для школьников разных возрастных групп, а также специализированные памятки для детей и родителей, буклеты и серию школьных плакатов. Все они представлены на портале. Скачать их может каждый абсолютно бесплатно. Все материалы одобрены и рекомендованы министерством просвещения РФ.

Отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Псковской области регулярно проводит уроки по безопасности в сети Интернет в образовательных учреждениях.

Теги: #псков #интернет
Источник: Псковская Лента Новостей
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