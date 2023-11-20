Общество

В Псковской области назначили свыше 300 пенсий жителям, переселившимся из новых регионов России

Отделение СФР по Псковской области оформило пенсии в соответствии с законодательством РФ 334 гражданам, которые переселились из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также с территории Украины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОСФР по Псковской области.

С 1 марта 2023 года вступил в силу закон, устанавливающий особый порядок исчисления пенсии гражданам РФ, постоянно проживавшим на территориях новых субъектов на день принятия их в состав России, либо на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в период с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей в период с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.

Если названным гражданам пенсия установлена до момента вступления в силу закона, то они могут подать заявление о ее перерасчете в клиентскую службу Социального фонда России. Обратившимся в период с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года, такой перерасчет будет произведен с 1 марта 2023 года. После истечения льготного периода — с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление о перерасчете размера пенсии.

Гражданам, прибывшим с территорий новых субъектов, которые не могут представить необходимые документы для установления пенсии в полном объеме, сотрудники отделения Социального фонда России по Псковской области оказывают содействие в получении необходимых документов.

В случае утраты документов по тем или иным причинам на помощь придет межведомственная комиссия по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав. Комиссия примет решение относительно периодов стажа и размера заработка, учитываемых при установлении, пересмотре и перерасчете пенсии. Справка, выданная комиссией, станет основанием для перерасчета пенсии по российскому законодательству.