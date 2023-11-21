Общество

Около 1500 членов профсоюзов отдохнули по льготной программе в санаториях Псковщины

По льготной стоимости в профсоюзных санаториях Псковской области отдохнули и получили санаторно-курортное лечение почти 1500 членов профсоюзов региона за последние десять месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Наибольшим спросом у членов профсоюзов пользуется санаторий «Хилово», его посетили по профсоюзным льготным путевкам около 1200 человек, следом по популярности идут санатории «Черёха» и «Голубые озера».

Приобрести путевку в санаторий по льготной стоимости имеет право каждый член профсоюзов Псковской области.

«Спрос на профсоюзные путевки остается стабильно высоким на протяжении нескольких лет. Члены профсоюзов, желающие отдохнуть и подлечиться в санатории, подают заявки заранее, наблюдается даже некоторый дефицит мест. Но мы справляемся и находим решения для реализации прав членов профсоюзов на льготные путевки в профсоюзные санатории», — отметила заведующий отделом реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Ирэна Заблоцкая.